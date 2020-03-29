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    • 29.03.2020 22:40
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    • 29.03.2020 22:40
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    'den koronavirüse yakalanan 'e "geçmiş olsun" mesajı

    (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

    TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı

    (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz. Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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