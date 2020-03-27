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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Fatih Terim corona virüse yakalandığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli teknik adamın tedavisi sürüyor. Peki Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Bu sorunun yanıtını Terim'le ilgilenen doktorlardan biri verdi. İşte detaylar...

27.03.2020 09:37 - Son Güncelleme: 27.03.2020 09:37
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünyayı etkisi altına alan corona virüs hastalığının dördüncü gününde hastanede.

Sevenlerinin sürekli olarak internet üzerinden gönderdikleri pozitif mesajlarla destek verdikleri 66 yaşındaki çalıştırıcının öksürük şikayeti sürüyor, ama ateşi yok.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı

Terim'le ilgilenen doktorlardan biri olan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, tecrübeli teknik adamın son durumuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı

PAYLAŞMAK NE KADAR DOĞRU BİLMİYORUM
Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Kocatürk, "Virüsün Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru... Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi. Fatih Terim'in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı

HAFİF GEÇİRENLER OLACAK
Fanatik'te yer alan habere göre; Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap ise Terim'in yaşı dolayısıyla ciddi bir sorun yaşayıp yaşamayacağı hakkındaki soruya, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüs mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" cevabını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı

TERİM'E VİRÜS KİMDEN BULAŞTI?
Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ün, "Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var" diyerek kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.

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