Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Fatih Terim corona virüse yakalandığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli teknik adamın tedavisi sürüyor. Peki Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Bu sorunun yanıtını Terim'le ilgilenen doktorlardan biri verdi. İşte detaylar...
27.03.2020 09:37
- Son Güncelleme: 27.03.2020 09:37
PAYLAŞMAK NE KADAR DOĞRU BİLMİYORUM
Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Kocatürk, "Virüsün Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru... Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi. Fatih Terim'in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
HAFİF GEÇİRENLER OLACAK
Fanatik'te yer alan habere göre; Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap ise Terim'in yaşı dolayısıyla ciddi bir sorun yaşayıp yaşamayacağı hakkındaki soruya, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüs mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" cevabını verdi.
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