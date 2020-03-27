Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e corona virüsü kim bulaştırdı? Doktoru açıkladı

PAYLAŞMAK NE KADAR DOĞRU BİLMİYORUM

Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Kocatürk, "Virüsün Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru... Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi. Fatih Terim'in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.