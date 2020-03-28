Corona G.Saray'ı sarstı. Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'den sonra Yusuf Günay'da da virüs çıktı. Ünlü hocanın durumunu ise kızı Merve açıkladı: İyiye gidiyor. Daha güzel haberleri iple çekiyorum.
4 GÜNLÜK ÖNLEM FACİAYI ÖNLEDİ
Terim, Beşiktaş derbisi sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal etti ve Sarı- Kırmızılılar 4 gün bir araya gelmedi. Eğer bu önlem alınmasaydı tüm takım coronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.
Coronavirüs tedavisi nedeniyle hastanede olan Fatih Terim'in öngürüsü ve tecrübeli Galatasaray'ı büyük bir tehlikeden önledi… Başarılı hoca, Beşiktaş derbisi sonrası henüz liglerin erteleme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı-Kırmızılılar, erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmedi. Eğer Terim bu kararı almasaydı, tüm futbolcular coronavirüs tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı. Tecrübeli teknik adamın talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.
BUSE TERİM'DEN İYİ HABERLER GELDİ
Fatih Terim'in kızı Buse Terim babasının son durumuyla ilgili bilgi verdi. Buse, "Babam iyi ve daha iyiye gidiyor. Herkese şifa diliyorum" dedi.
BU MÜCADELEYİ DE KAZANACAKSIN!
Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi Gennaro Gattuso İmparator için duygusal ifadeler kullandı... İtalyan teknik adam, "Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum" diye konuştu…
CİMBOM SAVCILIĞA GİTTİ!
Fatih Terim'in hastalığını Twitter hesabından açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan hakaret içerikli mesajlar çok büyük bir tepki toplamıştı. Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği bu gelişme üzerine harekete geçti. Fatih Terim'in rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yapan kişilerin tek tek tespit edildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
YUSUF GÜNAY: TESTİM POZİTİF
G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kötü haberi duyurdu… Bir süredir tedbir amaçlı hastanede tutulan Günay, coronavirüs testinin pozitif olduğunu söyledi. Günay, "Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma teşekkürler" dedi.
4 GÜNLÜK ÖNLEM FACİAYI ÖNLEDİ
Terim, Beşiktaş derbisi sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal etti ve Sarı- Kırmızılılar 4 gün bir araya gelmedi. Eğer bu önlem alınmasaydı tüm takım coronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.
Coronavirüs tedavisi nedeniyle hastanede olan Fatih Terim'in öngürüsü ve tecrübeli Galatasaray'ı büyük bir tehlikeden önledi… Başarılı hoca, Beşiktaş derbisi sonrası henüz liglerin erteleme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı-Kırmızılılar, erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmedi. Eğer Terim bu kararı almasaydı, tüm futbolcular coronavirüs tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı. Tecrübeli teknik adamın talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.
BUSE TERİM'DEN İYİ HABERLER GELDİ
Fatih Terim'in kızı Buse Terim babasının son durumuyla ilgili bilgi verdi. Buse, "Babam iyi ve daha iyiye gidiyor. Herkese şifa diliyorum" dedi.
BU MÜCADELEYİ DE KAZANACAKSIN!
Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi Gennaro Gattuso İmparator için duygusal ifadeler kullandı... İtalyan teknik adam, "Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum" diye konuştu…
CİMBOM SAVCILIĞA GİTTİ!
Fatih Terim'in hastalığını Twitter hesabından açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan hakaret içerikli mesajlar çok büyük bir tepki toplamıştı. Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği bu gelişme üzerine harekete geçti. Fatih Terim'in rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yapan kişilerin tek tek tespit edildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
YUSUF GÜNAY: TESTİM POZİTİF
G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kötü haberi duyurdu… Bir süredir tedbir amaçlı hastanede tutulan Günay, coronavirüs testinin pozitif olduğunu söyledi. Günay, "Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma teşekkürler" dedi.
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