Pazartesiden bu yana coronavirüs tedavisi için hastanede yatan Fatih Terim'den her geçen gün daha iyi haberler geliyor... Ancak tecrübeli hocayla ilgili şok bir iddia da kulislerde konuşuluyor. İddiaya göre, tedavi süreci nedeniyle çok endişeli günler geçiren Terim'in ailesinden "Teknik adamlığı bırak" isteği geldi.
ÇOK YORULDUN DİNLENMELİSİN
Başarılı hocanın eşi Fulya hanım ile kızları Merve ve Buse'nin Terim'e, "Çok yoruldun, dinlenme zamanın geldi. Bizimle ve torunlarınla daha fazla vakit geçirmeni istiyoruz" dediği öne sürülüyor.
1987'DEN BU YANA GÖREVDE!
Yaşanan bu şok gelişme sonrası gözler Fatih Terim'in vereceği karara çevrildi. 66 yaşındaki 1987 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde sayısız başarının altına imzasını attı.
HAYALLERİMİZ VAR HOCAM
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada da dolaşmaya başlayan iddialar sonrasında, "Bizim hayallerimiz var hocam. Bunları gerçekleştirmeden bırakmak yok" ifadesini kullanıyor.
TERİM'İN KARARI NE OLACAK?
Hastalık açıklamasıyla herkesi şok eden Terim'in ailesinin isteğine ne yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor.
FİORENTİNA: EN İYİ HOCA
Twittter'dan efsane 11'ini paylaşan Fiorentina, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i seçti.
ÇOK YORULDUN DİNLENMELİSİN
Başarılı hocanın eşi Fulya hanım ile kızları Merve ve Buse'nin Terim'e, "Çok yoruldun, dinlenme zamanın geldi. Bizimle ve torunlarınla daha fazla vakit geçirmeni istiyoruz" dediği öne sürülüyor.
1987'DEN BU YANA GÖREVDE!
Yaşanan bu şok gelişme sonrası gözler Fatih Terim'in vereceği karara çevrildi. 66 yaşındaki 1987 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde sayısız başarının altına imzasını attı.
HAYALLERİMİZ VAR HOCAM
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada da dolaşmaya başlayan iddialar sonrasında, "Bizim hayallerimiz var hocam. Bunları gerçekleştirmeden bırakmak yok" ifadesini kullanıyor.
TERİM'İN KARARI NE OLACAK?
Hastalık açıklamasıyla herkesi şok eden Terim'in ailesinin isteğine ne yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor.
FİORENTİNA: EN İYİ HOCA
Twittter'dan efsane 11'ini paylaşan Fiorentina, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i seçti.
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