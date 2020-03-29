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    • 29.03.2020 14:52
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    Son dakika: 'tan haber var! Corona virüsü...

    Son dakika haberleri... Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü, neredeyse tüm dünyada hayatı kitledi. Corona virüsünün en çok etkilediği alanların başında da spor geliyor. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu 'tan corona virüsü paylaşımı geldi. ü yendiğini açıkladı.

    Hikmet Albayrak'tan haber var! Corona virüsü...

    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak gibi corona virüs test sonucu pozitif çıktığı açıklanan , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.

    Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüs tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.

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