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    • Spor
    • 28.03.2020 12:37
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    • 28.03.2020 12:37
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    li 'den corona virüs sonrası ilk karantina paylaşımı!

    Spor Kulübü'nden yapılan corona virüs açıklaması sonrası en çok merak edilen kimin corona virüse yakalandığı olmuştu. Sosyal medyada bu ismin olduğu iddia edilmişti. Buna dair resmi bir açıklama gelmezken corona virüsü testi pozitif çıktığı belirtilen Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.

    Max Kruse'den ilk paylaşım! Karantina...

    'de de corona virüs haberler peş peşe gelmişti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıklamıştı.

    Henüz resmi olarak açıklanmasa da, Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı belirtilen , antrenmanlarını evden sürdüyor.

    Evinden çıkmayan 32 yaşındaki Alman futbolcu, bireysel çalışmalarına ara vermedi. İdman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kruse, "Bahane yok" notunu düştü.

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