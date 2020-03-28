Fenerbahçe'de de corona virüs haberler peş peşe gelmişti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıklamıştı.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıktığı belirtilen Max Kruse, antrenmanlarını evden sürdüyor.

Evinden çıkmayan 32 yaşındaki Alman futbolcu, bireysel çalışmalarına ara vermedi. İdman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kruse, "Bahane yok" notunu düştü.