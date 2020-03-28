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    • 28.03.2020 14:34
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    • 28.03.2020 14:34
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    'da bir corona virüs vakası daha! 'ın testi pozitif çıktı

    Önce Asbaşkan , sonrasında Teknik Direktör ardından Başkan Yardımcısı derken, 'da bir yöneticinin daha corona virüs testi pozitif çıktı. Diğer bir Başkan Yardımcısı olan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Bir corona vakası daha! G.Saray'ın...

    'da 2. Başkan ve teknik direktör 'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi.

    Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından dün de başkan yardımcısı 'ın koronovirüse yakalandığı belirtildi.

    Bu üçlünün ortak özelliği; 16 Mart'ta, Beşiktaş derbisinin ardından Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda yer almalarıydı. Başkan 'in odasında, yaklaşık 1.5 saat süren toplantı, klimalı bir ortamda gerçekleşmişti. Bu görüşmede, başkan yardımcısı da yer aldı. Mustafa Cengiz, sadece Sağlık Bakanlığı'nın testine girmiş ve negatif çıkmıştı.


    Kaan Kançal sözlerine şöyle devam etti:
    "O toplantının ardından Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim ile birlikte asansöre kadar yürüdük. Bundan sonrası zaten bilinen süreç. Önce Albayrak, ardından Fatih hoca, şimdi de Yusuf Günay... Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü."



    Kendisinin testinin de özel hastanede pozitif çıktığını ancak tomografisinde bir kitle saptandığını dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Semptomlardan biri olan baş ağrısı da görülünce Sağlık Bakanlığı'nın testini de yapılmasını uygun gördüler. Ben de sonucu bekliyorum" diye konuştu.

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