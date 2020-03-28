Beşiktaş yönetimi koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada sürecin sona ermesinin ardından oluşacak ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için gayret gösteriyor. Siyah beyazlı yönetim , yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni sezon için çalışmalarını da ihmal etmiyor. Tüm bunlara karşın kaleci Loris Karius'tan gelen haber kulüpte şok etkisi yarattı.

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkarken bu sıkıntılı günlerde FIFA'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.

2 sezonluğuna kiralık geldiği Beşiktaş'ta Karius'un sezon sonu takımda kalmayacağını Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı 4. maç olan 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin ardından "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" sözleriyle resmen ilan etmişti.

ORMAN DÖNEMİNDEN ALACAKLARI VAR

Karius'un bu açıklamalardan sonra mı yoksa daha önce mi FIFA'ya başvurduğu belirsizliğini korusa da oyuncunun hem Fikret Orman döneminden hem de Ahmet Nur Çebi döneminden alacaklarının bulunduğu ortaya çıktı.

Çebi yönetiminin önceki dönemden kalan parasının yarısını ödediği sonraki dönemde de alacaklarının birikmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcunun kulübü şikayet etmeye karar verdiği öğrenildi.

İhtarnameye tepki gösterip siyah beyazlı kulüpte kimsenin alacağı kalmadığı söyleyen yöneticiler konuyla ilgili "Biz yönetime gelirken kulüp çalışanları kendi tahsil ettikleri paraları alıp giderken oyunculara paralarını ödememişler. Bu sıkıntıları çekiyoruz. FIFA'ya gerekli açıklamaları yazdık. Kimse merak etmesin, tüm futbolcuların alacaklarını kuruşu kuruşuna ödeyeceğiz" dedi.