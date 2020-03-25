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    • 25.03.2020 16:40
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    olan futbolcu kim? Fenerbahçe'de koronavirüs vakası rastlanan futbolcu açıklandı mı?

    olan futbolcu kim sorusu kulüpten yapılan açıklamanın ardından gündem oldu. Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Spor Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüs bulgularına rastlandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından " kim?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'de koronavirüs vakası rastlanan futbolcu açıklandı mı? İşte detaylar...

    Fenerbahçe corona virüs olan futbolcu kim?

    Fenerbahçe corona virüs olan futbolcu kim sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı. Peki, Fenerbahçe corona virüs olan futbolcu kim? Fenerbahçe'de koronavirüs vakası rastlanan futbolcu açıklandı mı?

    FENERBAHÇE CORONA VİRÜS OLAN FUTBOLCU KİM?

    Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada koronavirüs vakasına rastlanan oyuncunun adı paylaşılmadı.

    CORONA VİRÜS TESTİ YAPILDI

    Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı corona virüsü testi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde test gerçekleştirdi. Alınan son dakika bilgisine göre bir oyuncu ile birlikte sağlık heyetinden bir isimde corona virüsü bulgularına rastlandı.

    Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan o açıklama:

    Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

    Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

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