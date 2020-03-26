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    • 26.03.2020 10:46
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    Dünya koronavirüsle mücadele ederken 'den şoke eden paylaşım

    Dünya koronavirüs ile savaşırken 'ın Ajax'a kiraladığı 'den futbolseverleri şaşırtan bir paylaşım geldi. Ryan Babel'in paylaşımı sosyal medyada bir hayli tepki çekti. İşte tepkş çeken o paylaşım...

    Ryan Babel'den şoke eden paylaşım

    Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş ve formalarını giydikten sonra Ajax'a giden 'in paylaşımı kızdırdı.

    Dünya corona virüs ile mücadele ederken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, IG hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.

    Ryan Babel'in paylaşımı bir hayli tepki çekti. Kullanıcılar Babel'e "Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyorsun olsun.", "Para kazanırsın ama ne Türkiye de ne de Avrupa'da saygı kazanamayacaksın." şeklinde dönüşler yaptı.

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