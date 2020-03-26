Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2020 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2020 11:13
    ABONE OL

    Başkanı 'in corona virüs testi negatif çıktı

    'da 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in corona testine yakalanmasının ardından, yöneticiler ve futbolcular corona virüs testine girmişti. Son dakika haberine göre; Galatasaray, Başkan ve ailesinin corona virüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in corona virüs testi negatif çıktı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri