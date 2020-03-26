Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır." denildi.