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    • 26.03.2020 09:48
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    : Ateşim çıkmaya başladı, başım yanıyordu

    'da 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör 'in corona virüse yakalanmasının ardından futbolculara da test yapılmıştı. Corona virüs hakkında ülkesi basınına açıklamalar yapan , yaşadığı korkuyo anlattı. İşte Saracchi'nin o açıklamaları...

    'Ateşim çıkmaya başladı, başım yanıyordu'

    'ın bir başka Uruguaylı oyuncusu 'de ülkesinde yayın yapan 380 Radyo'nun canlı yayınına katıldı. Uruguaylı oyuncu yüzde 100 Deportes programında yaşadığı corona virüs endişesini anlattı.

    'BAŞIM YANIYORDU, BACAKLARIM AĞRIYORDU'

    Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum. Neyse ki dün Corona virüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki Süper Lig durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik" diye konuştu.

    "Beşiktaş'a karşı oynadıktan sonra herkes eve gitti. Önceki Cuma günü testi yapmıştık. Muslera ve ben negatiftik. Teknik direktör ve asbaşkana pozitif test edildi. Neyse ki onlarla temasımız yoktu" dedi.

    'İNSANLAR İŞİN CİDDİYETİNİN FARKINA VARAMADI'

    Ülkesindeki son durumdan da bahseden Saracchi, "Uruguay'da insanların meydanlara gittiğini görüyorum. Paysandu'da henüz vaka yok ve insanlar rahatça geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı" dedi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Leipzig'den ayrılma kararını ise "Leipzig'de oynayamıyordum ve oynamayan bir oyuncu da milli takımda olamazdı. Bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya'dan hemen ayrıldım" sözleriyle açıkladı.

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