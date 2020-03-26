





Futbolcular evden yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Bunlardan en ilginci Beşiktaşlı Boateng'in TV'den izlediği mangal görüntüsüyle açık havaya olan özlemini dile getirmesiydi. F.Bahçeli Serdar ve Ferdi de ev hallerini paylaştı. G.Saraylı Diagne de evinin bahçesinde top sektirdi.



BOATENG

Beşiktaşlı Boateng, televizyondaki mangal görüntülerini sanki kendisi yapıyormuş gibi paylaştı.