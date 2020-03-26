Futbolcular evden yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Bunlardan en ilginci Beşiktaşlı Boateng'in TV'den izlediği mangal görüntüsüyle açık havaya olan özlemini dile getirmesiydi. F.Bahçeli Serdar ve Ferdi de ev hallerini paylaştı. G.Saraylı Diagne de evinin bahçesinde top sektirdi.
BOATENG
Beşiktaşlı Boateng, televizyondaki mangal görüntülerini sanki kendisi yapıyormuş gibi paylaştı.
CENGİZ ÜNDER
Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder de "Evde kal" dedi ve Türk Kahvesi yaptı.
DIAGNE
Bonservisi G.Saray'da olan Diagne de evinin bahçesinde top sektirdiği anları videoya aldı.
LEWANDOWSKI
Bayern'in yıldızı Robert Lewandowski de evdeki vaktini dans ederek eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.
SERDAR AZİZ
Fenerbahçeli Serdar Aziz, eşi ve çocuğuyla birlikte takipçilerine "Evde kal" mesajı yolladı.
M. PJANIC
Pjanic, Zeynep Bastık'ın yayınına mesaj gönderdi ve "Bu hikayede yanan ben oldum" dedi…
FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu koşu bandında top sürerek formunu koruyor.
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