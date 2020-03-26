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    • Spor
    • 26.03.2020 22:34
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    • 26.03.2020 22:35
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    İkinci koronavirüs testi negatif çıktı!  taburcu edildi...

    , koronavirüs testlerinde pozitif bulgulara rastlanılan 'e yeniden yapılan testte sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Serhat Güler tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

    Milli boksör Serhat Güler taburcu edildi

    Kulübü, kampından dönen 'de corona virüsü bulgularına rastlandığını ancak hastanede yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıklamış ve sporcunun hastahanede müşade altında tutulacağını duyurmuştu.


    Güler'in son durumuyla alakalı resmi site üzerinden bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, "İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan milli boksörümüz, kulübümüzün sporcusu Serhat Güler, yeniden testte sonuçlarının negatif çıkması sonucu hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor İkinci koronavirüs testi negatif çıktı! Milli boksör Serhat Güler taburcu edildi...
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