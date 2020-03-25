Salgın nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrılarına Fadik Sevin Atasoy'dan da destek geldi. Atasoy, kendi yazdığı kitabı 'Fadik ve Kırmızı Bavul'u, 27 Mart saat 24:00'te Instagram'da okuyacak. Salgın nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrılarına Fadik Sevin Atasoy'dan da destek geldi. Atasoy, kendi yazdığı kitabı 'Fadik ve Kırmızı Bavul'u, 27 Mart saat 24:00'te Instagram'da okuyacak.
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