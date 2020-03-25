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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    "" çağrılarına 'dan destek geldi

    Salgın nedeniyle yapılan "" çağrılarına 'dan da destek geldi. Atasoy, kendi yazdığı kitabı 'Fadik ve Kırmızı Bavul'u, 27 Mart saat 24:00'te Instagram'da okuyacak.

    Herkesi sevindirdi
    Salgın nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına 'dan da destek geldi. Atasoy, kendi yazdığı kitabı 'Fadik ve Kırmızı Bavul'u, 27 Mart saat 24:00'te Instagram'da okuyacak.

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