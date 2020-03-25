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    • 25.03.2020 15:37
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    Son dakika: testine giriyor! Orada toplandılar

    Dünyayı esir alan corona virüs nedeniyle kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda son dakika haberine göre; futbol takımı ve personeli alınan tedbirler kapsamında testine girmek için Samandıra tesislerinde bir araya geldi. İşte detaylar...

    F.Bahçe'de sıcak gelişme! Hepsi teste giriyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya başlayan corona virüsü sebebiyle futbol kulüpleri de alarm verdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın corona virüs testleri pozitif çıkmıştı.

    FENERBAHÇE'DE KORONA ALARMI

    Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Beşiktaş Kulübü, olağanüstü hal ilan etmiş ve teknik heyet ve oyunculara tek tek corona virüs testi ugulamıştı. Hiç kimsede şüphe uyandıracak belirti olmadığı aktarılırken, şimdi de 'de alarm verildi. Sarı Lacivertli ekip futbolcuları ve personeli, corona virüsü testine girmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.

    MAX KRUSE'DEN PAYLAŞIM
    Sosyal medyayı etkin kullanan Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, corona virüsü testi öncesi paylaşımda bulundu ve ''Öncelikle... Corona testi.'' notunu düştü.

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