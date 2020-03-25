Olimpiyatlar ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında düzenlenemeyeceğini ve IOC Başkanı Thamas Bach ile oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti. Abe, IOC Başkanı Thomas Bach'ın da bu görüşe yüzde yüz katıldığını duyurdu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi dün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıkladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.