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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    Olimpiyatlar ertelendi

    , 'nın bu şartlar altında düzenlenemeyeceğini ve Başkanı ile oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti.

    Olimpiyatlar ertelendi
    Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 'nın bu şartlar altında düzenlenemeyeceğini ve Başkanı ile oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti. Abe, IOC Başkanı 'ın da bu görüşe yüzde yüz katıldığını duyurdu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi dün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıkladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.

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