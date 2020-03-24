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    • 25.03.2020 00:01
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    'nun organizasyonlarına koronavirüs engeli! 2021'e ertelendi

    'de ortaya çıkan koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkede etkinlikler ertelendi. (), 44. , Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.

    Bir koronavirüs ertelemesi daha

    'de ortaya çıkan koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkede etkinlikler ertelendi.

    da koronavirüs tedbirleri kapsamında (), 44. , Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.

    Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle FIDE'nin bu yaz yapılacak organizasyonlarını 1 yıl ertelediği belirtilerek,

    "FIDE, 44. Satranç Olimpiyatları'nı, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları'nı ve FIDE Kongresi'ni erteleme kararı aldı. 2020 yazında Moskova ve Khanty-Mansiysk'te yapılması planlanan etkinliklerin, 2021 yılının yazında yine aynı yerlerde yapılması planlanmaktadır." denildi.

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