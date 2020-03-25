



HEPSİ BİRDEN TESTTEN GEÇTİ

Kartal'da dün personel, Sergen Yalçın başta olmak üzere teknik heyet ve oyuncuların ilk test sonuçları temiz çıktı. Beşiktaş'ta gözler şimdi ikinci teste çevrildi.



BİZ TEDBİRLERİ ALMIŞTIK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Derbide Abdurrahim Albayrak ile el sıkışmam olmadı. O dönem zaten herkes uyarılıyordu. Biz de tedbirliydik" ifadelerini kullandı…