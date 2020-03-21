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    • 21.03.2020 23:23
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    'ta forma giyen 'ın koronavirüs (Covid-19) test sonucu açıklandı

    'dan sevindirici haber... 'ta forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıktı.

    Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu açıklandı

    'dan sevindirici haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da en çok 'da kendisini göstermişti. Çizme'de vaka sayısı binleri bulurken birçok kişi de hayatını kaybetti. Spor müsabakalarının da ertelendiği İtalya'nın takımında 3 ismin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Torino ekibinde yıldız futbolcular Blase Matuidi, Dybala ve Rugani koronavirüse yakalandı. Bu vakaların ardından Juventus takımı bütün futbolcularına Kovid-19 testi yaptırma kararı almıştı.

    MERİH BU TEHLİKEYİ DE SAVUŞTURDU!
    Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

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