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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    Maldini&Dybala’nın testleri de pozitif

    'da coronavirüs kabusu büyüyor… Milan'ın efsane yıldızı ve futbolcu oğlu Daniel'in testleri pozitif çıktı. 'lu Dybala ve sevgilisinde de virüs saptandığını açıklandı.

    Maldini&Dybala’nın testleri de pozitif
    İtalya'da coronavirüs kabusu büyüyor… Milan'ın efsane yıldızı ve futbolcu oğlu Daniel'in testleri pozitif çıktı. 'lu Dybala ve sevgilisinde de virüs saptandığını açıklandı.

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