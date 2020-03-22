Maldini&Dybala’nın testleri de pozitif

İtalya'da coronavirüs kabusu büyüyor… Milan'ın efsane yıldızı Paolo Maldini ve futbolcu oğlu Daniel'in testleri pozitif çıktı. Juventus'lu Dybala ve sevgilisinde de virüs saptandığını açıklandı. İtalya'da coronavirüs kabusu büyüyor... Milan'ın efsane yıldızı Paolo Maldini ve futbolcu oğlu Daniel'in testleri pozitif çıktı. Juventus'lu Dybala ve sevgilisinde de virüs saptandığını açıklandı.
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