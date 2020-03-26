Kara bulutların en tepede dolaştığı şu dönemde Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımı talip oldu. Daha önce Ahmet Musa için Leicester City'ye 16.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ancak Nijeryalı oyuncu yüzünden büyük hayal kırıklığına uğrayan Suudi Arabistan ekibinin, kolları Feghouli için sıvadığı bildirildi. Al Nasr'ın, Ahmed Musa'yı en uygun fiyatla elinden çıkarıp, gelecek geliri Feghouli'ye harcamak istediği bildirildi.