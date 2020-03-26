Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2020 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2020 09:35
    ABONE OL

    Son dakika Galatasaray i | Feghouli'ye dev talip

    Sezon sonu transfer bütçesi yaratabilmek için futbolcu satması gereken Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Sofiane Feghouli için harekete geçti. Al Nasr'ın bu transfer için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

    Galatasaray'ın yıldızına dev talip

    Kara bulutların en tepede dolaştığı şu dönemde Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımı talip oldu. Daha önce Ahmet Musa için Leicester City'ye 16.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ancak Nijeryalı oyuncu yüzünden büyük hayal kırıklığına uğrayan Suudi Arabistan ekibinin, kolları Feghouli için sıvadığı bildirildi. Al Nasr'ın, Ahmed Musa'yı en uygun fiyatla elinden çıkarıp, gelecek geliri Feghouli'ye harcamak istediği bildirildi.

    TEKLİFE 'EVET' DİYECEK Mİ?
    Galatasaray yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kriz sonrasında TFF'den gelen uyarıyla oyunculardan indirim isteneceği ortamda Feghouli'nin de teklife 'Evet' diyeceği iddia edildi.

    İKİ YILDA İKİ ŞAMPİYONLUK
    Üç sezondur G.Saray forması giyen Sofiane Feghouli, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. Bu sezon da 21 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 2 asistlik katkı yaptı ve G.Saray'ın çıkışına katkı sağladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Feghouli'ye dev talip
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri