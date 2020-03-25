Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2020 00:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2020 00:49
    ABONE OL

    lı Elneny'den koronavirüs paylaşımı: Üzülmeyin, Allah bizimle

    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan tedbirler kapsamında pek çok sporcu çalışmalarını evde sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan 'ın Mısırlı futbolcusu , 'an-i Kerim okurken çektiği bir fotoğrafını paylaştı. 27 yaşındaki yıldız oyuncu paylaşımına "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü.

    Elneny: Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda

    ekiplerinden 'ta forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha , sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    'an okuduğu bir görseli Instagram hesabından paylaşan Elneny, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Beşiktaşlı Elneny'den koronavirüs paylaşımı: Üzülmeyin, Allah bizimle
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri