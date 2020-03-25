Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha Muhammed Elneny, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kur'an okuduğu bir görseli Instagram hesabından paylaşan Elneny, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.
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