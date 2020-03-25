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    • 25.03.2020 11:56
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    'nin yıldızı ’den koronavirüs aşısı tepkisi: Çok aptalca!

    ’daki evinde günlerini geçiren 'nin yıldızı , Alman televizyon kanalı RTL’e konuştu ve koronavirüsü aşısının henüz bulunamamış olmasına tepki gösterdi.

    Kruse’den korona tepkisi: Çok aptalca!

    Tecrübeli oyuncu, evden çıkmadığını hatırlatarak bu şartlarda sağlıklı ve fit kalmanın kolay olmadığının altını çizdi. Fanatik'in haberine göre Kruse ayrıca corona virüsün aşının hala bulunamamasına ilişkin 'aptalca' yorumunu yaptı.

    Max Kruse'nin açıklamaları şu şekilde:

    "Fenerbahçe, gerekli önlemleri alıp, bize uyarılar yaptı. Evden çıkmıyoruz. Ancak sürekli evde kalınca da yemeden durmak zor! Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Henüz bu virüsün aşısının bulunmamış olması çok aptalca"

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