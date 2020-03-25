ERSUN YANAL'I GEÇTİ

Son 3 yılda Malatyaspor ve Alanyaspor ile Süper Lig'in öne çıkan teknik adamlardan olan Erol Bulut, bu sezon 1.65 puan ortalaması yakaladı. Ersun Yanal'ın ise bu sezon Fenerbahçe'de 1.63'lük puan ortalaması vardı.