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    • 25.03.2020 11:38
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    • 25.03.2020 11:38
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    resmen açıkladı! Talisca yeni sezonda...

    Bir süredir adı Talisca'nın adının 'la anılması sonrası siyah-beyazlı takımın transferden sorumlu ismi Erdal Torunoğulları konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş resmen açıkladı! Talisca yeni sezonda...

    Geçtiiğimiz günlerde formasıyla Benfica ağlarına attığı golün dövmesini sırtına yaptırarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran ve adı transfer dedikodularına karışan için Kartal'dan açıklama geldi.

    Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Milliyet'e konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    Talisca ini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil.

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