Beşiktaş 'ta bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli olmaya başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın , koronovirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

HERKES NEGATİF ÇIKTI

Koronavirüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar" ifadelerine yer verdi.



