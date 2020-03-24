Trabzonspor Kulübü, Trabzonspor A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.