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    • 24.03.2020 20:01
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    Son dakika: 'un koronavirüs testleri negatif çıktı

    Son dakika haberine göre, Kulübü, Trabzonspor A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

    Trabzonspor'un koronavirüs testleri sonuçlandı

    Kulübü, Trabzonspor A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

    "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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