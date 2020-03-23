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    • Spor
    • 23.03.2020 20:54
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    • 23.03.2020 21:01
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    Son dakika: ve süresiz ertelendi!

    Son dakika haberine göre, , daha önce Mayıs ayına ertelenen ve UEFA 'nin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.

    UEFA'dan flaş açıklama: Süresiz olarak ertelendi

    'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020'de yapılması planan , ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin ertelendiği kaydedildi.

    Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.

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