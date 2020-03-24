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Erzurumspor'da forma giyen şehit oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Daha önce mavi-beyazlılarda top koşturmuş 'un, 'da askerlik görevini yaptığı sırada şehit düştüğü bildirildi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 20:12
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 20:12
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Yusuf Duruk şehit oldu

Erzurumspor acı haberi verdi. 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen 'un, 'da şehit düştüğünü aktardı.




Mavi-beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "

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