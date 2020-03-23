ABDÜRRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Türk iş adamı ve spor yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 1954 yılında Rize'de dünyaya geldi.

Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Abdurrahim Albayrak'ın abası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkân açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi unvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. Halihazırda 15000 araçlık bir filonun sahibidir.