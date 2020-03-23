Abdürrahim Albayrak kimdir? Abdürrahim Albayrak kaç yaşında, eşi kimdir? Abdürrahim Albayrak eşi Şükran Albayrak kimdir? Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Uzun yıllardır Galatasaray kulübünde yöneticilik yapan Abdürrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Peki, Abdürrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Abdürrahim Albayrak eşi Şükran Albayrak kimdir?
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK SON DURUM!
Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Resmi açıklama şöyle;
"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?
Türk iş adamı ve spor yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 1954 yılında Rize'de dünyaya geldi.
Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Abdurrahim Albayrak'ın abası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkân açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.
Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi unvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. Halihazırda 15000 araçlık bir filonun sahibidir.
GALATASARAY KARİYERİ
9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. İlk defa Mehmet Cansun'un başkanlığındaki Galatasaray SK yönetim kurulunda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline geldi. Özellikle maç esnasındaki aşırı ve heyecanı dikkat çekti.
2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi.
2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti.[4] 21 Ocak 2018'de yapılan Galatasaray Olağanüstü Genelkurulu'nda dışarıdan Mustafa Cengiz yönetimini desteklemiş ve Cengiz'in seçilmesiyle Sportif AŞ Başkan Vekili olmuştur.[5] 26 Mayıs 2018'de yapılan Galatasaray Olağan Genelkurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve Galatasaray SK 2. Başkanlığı'na getirilmiştir.
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK KAÇ YAŞINDA?
1954 yılında doğan Abdürrahim Albayrak 66 yaşındadır.
ŞÜKRAN ALBAYRAK KİMDİR?
Abdürrahim Albayrak eşi Şükran Albayrak hakkında bilgi bulunmuyor. Şükran Albayrak'ın da tedavisinin 6. gününde olduğu doğrulandı.
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