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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    Abdürrahim Albayrak korkuttu! Coronavirüs...

    Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak yoğun öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye gitti. Hemen kendisine coronavirüs testi uygulanan Albayrak'ın testinin negatif çıktığı ve evine döndüğü belirtildi.

    Albayrak korkuttu
    Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak yoğun öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye gitti. Hemen kendisine coronavirüs testi uygulanan Albayrak'ın testinin negatif çıktığı ve evine döndüğü belirtildi.

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