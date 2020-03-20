Abdürrahim Albayrak korkuttu! Coronavirüs...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak yoğun öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye gitti. Hemen kendisine coronavirüs testi uygulanan Albayrak'ın testinin negatif çıktığı ve evine döndüğü belirtildi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı AbdürrahimAlbayrak yoğun öksürük şikayeti nedeniyledün hastaneye gitti. Hemen kendisinecoronavirüs testi uygulanan Albayrak'ın testininnegatif çıktığı ve evine döndüğü belirtildi.
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