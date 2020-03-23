Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüs nedeniyle ligleri durumu hakkında "Bu sezon Süper Lig'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.