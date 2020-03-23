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    • Spor
    • 23.03.2020 13:33
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    • 23.03.2020 13:33
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    'den e yakalanan 'a geçmiş olsun mesajı

    Son dakika haberi... testi pozitif çıktığı açıklanan yöneticisi 'a bir destek de 'den geldi. Sarı-lacivertli ekip Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

    F.Bahçe'den Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

    Kulübü, yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Kulübü İkinci Başkanı 'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız." denildi.

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