Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız." denildi.
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız 🙏 pic.twitter.com/gCnkXjmccI— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 23, 2020
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