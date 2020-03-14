Juventus formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması bomba etkisi yaratmıştı. Dün de Portekiz yıldızla ilgili çok flaş bir haber gündemi sarstı. İtalya'daki salgın nedeniyle Portekiz'den dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte yaşamak için ada satın aldığı öne sürülüyor.



SALGININ BİTMESİNİ BEKLEYECEK

İddialara göre Ronaldo, Portekiz sahilinde yer alan ufak bir ada olan 'Ilha de fuzeta'yı satın aldı. Tecrübeli yıldızın salgın etkisini kaybedene kadar burada yaşayacağı belirtiliyor.







ÇOK UFAK BİR YÜZÖLÇÜMÜ VAR

Fuseta Island olarak da anılan ada 0,36 kilometre karelik bir alana sahip. Adada çok az insanın yaşadığı biliniyor. Ronaldo'nun cebinden ne kadar para çıktığıyla ilgili ayrıntı ise verilmedi.



ŞU AN MADEİRA'DA EVLERİNDE

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez dün sosyal medyadan Madeira'daki evlerinden bir paylaşım yaptı. Ronaldo ailesinin dış dünyadan izole bir evde olanları takip ettiği gözlendi.



RÖPORTAJ TALEPLERİNİ REDDEDİYOR

Ailesiyle beraber Madeira'da bulunan Cristiano Ronaldo, Portekiz basınından gelen röportaj tekliflerini geri çeviriyor. Yıldız futbolcunun İtalya'ya de zaman döneceği belirsiz.







İŞTE O ADA

Ilha de fuzeta adasının yaklaşık 0,36 kilometre karelik yüzölçümü bulunuyor.



Adada yaşayan insanlar balıkçılık ve turizm ile geçiniyor.



Adanın 1572 yılında keşfedildiği belirtiliyor.







Ronaldo ve ailesi koronavirüs salgını nedeniyle dış dünyadan izole bir yaşam sürüyor.