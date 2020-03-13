



Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, BeIN Sports'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Belözoğlu, merak edilen soruları yanıtladı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Herkes kadar en az bizler de hatalıyız."