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    • Spor
    • 13.03.2020 23:05
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    • 13.03.2020 23:05
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    Canlı yayında açıkladı! 'de takımın başına geçecek mi?

    'nin tecrübeli kaptanı , katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük koltuğuna geçeceği iddialarını da yanıtlayan Belözoğlu, "Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım." dedi.



    Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, BeIN Sports'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Belözoğlu, merak edilen soruları yanıtladı.

    İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR
    "Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Herkes kadar en az bizler de hatalıyız."

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    Haberler Spor Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımın başına geçecek mi?
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