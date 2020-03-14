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    • 14.03.2020 10:54
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    'a ve Emre Kılınç'tan kötü haber! Başkan devreye girdi

    2019-2020 Cemil Usta sezonuna damga vuran 'un iki yıldızı ve Emre Kılınç'ın adı uzun süredir ile birlikte anılıyor. Galatasaray dışında pek çok takımın yakından ilgilendiği iki genç yıldız için Başkan devreye girdi. İşte detaylar...

    G.Saray'a kötü haber! Başkan devreye girdi

    'ın transfer gündeminde yer alan ve Emre Kılınç konusunda flaş bir gelişme yaşandı.49 puanla son 9 hafta virajına giren, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'da, iç transfer harekâtı erken başladı.

    Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı. Milliyet'in haberine göre, Başkan , takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

    Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa'dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

    Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, milli takım için Şenol Güneş tarafından da yakın takipte.

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