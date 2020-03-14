Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç konusunda flaş bir gelişme yaşandı.49 puanla son 9 hafta virajına giren, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Demir Grup Sivasspor'da, iç transfer harekâtı erken başladı.

Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı. Milliyet'in haberine göre, Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa'dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, milli takım için Şenol Güneş tarafından da yakın takipte.