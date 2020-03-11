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    • 11.03.2020 19:13
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    dakika: - ve Inter- maçlarına engeli!

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan spor müsabakalarını da vurdu. , 'ndeki - ve Inter- maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

    UEFA'da dev karşılaşmalara koronavirüs engeli!

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan spor müsabakalarını da vurdu.

    16 turunda yarın yapılması planlanan - ve Inter- maçları, koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının İspanya ve İtalya'da hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi sebebiyle 2 maçın ertelendiği belirtildi.

    KULÜPLER MÜSABAKALARA GİTMEME KARARI ALMIŞTI
    Gün içinde İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya, İspanya temsilcisi Getafe ise Inter müsabakası için İtalya'ya gitmeyeceğini duyurmuştu.

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