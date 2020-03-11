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    • 11.03.2020 21:51
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    maç sonu fenalık geçirdi! "Bana tuzlu ayran getirin..."

     1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Akhisarspor'un deplasmanda 'u 3-2 yendiği karşılaşma sonrası Akigolar teknik direktörü  fenalık geçirdi. Vural, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

    Yılmaz Vural fenalık geçirdi!

    1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Akhisarspor'un deplasmanda 'u 3-2 yendiği karşılaşma sonrası Akigolar teknik direktörü fenalık geçirdi.

    "BANA TUZLU AYRAN GETİRİN"
    Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

    Ambulansta tedavisine devam edilen Vural'ın hastaneye götürüleceği belirtildi.

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