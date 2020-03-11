TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Akhisarspor'un deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendiği karşılaşma sonrası Akigolar teknik direktörü Yılmaz Vural fenalık geçirdi.
"BANA TUZLU AYRAN GETİRİN"
Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.
Ambulansta tedavisine devam edilen Vural'ın hastaneye götürüleceği belirtildi.
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