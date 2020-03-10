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    • 10.03.2020 21:45
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    açıkladı: 'den 10 kulüp 'ya sevk edildi

    Son dakika haberine göre, () Hukuk Müşavirliği, 'den 10 kulübü () sevk etti.

    10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

    () Hukuk Müşavirliği, 'den 10 kulübü () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 25. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, , MKE Ankaragücü, BtcTurk , FK, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

    Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulundukları gerekçesiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

    Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Burak Çakır, Erdal Gündüz ve Ahmet Topdağ'ın çeşitli nedenlerle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Gençlerbirliği'nin antrenörü Metin Mert'in de disipline gönderildiği aktarıldı.

    Öte yandan TFF 1. Lig'den Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü ve Bursaspor'un da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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