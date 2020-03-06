Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.03.2020 09:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2020 09:36
    ABONE OL

    TFF'den flaş Katar hamlesi! Önümüzdeki yıl final...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplerin gelirlerinin arttırılması için çalışma yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yıl Ziraat Türkiye Kupası finalinin Katar'da oynanması için başvuru yapılırken, anlaşma sağlanması halinde finale çıkacak iki takımın da kasasına 1'er milyon dolar kalması bekleniyor.

    TFF'den flaş Katar hamlesi! Önümüzdeki sezon...

    Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilirken, alınan kararlar Türk futbolunda da yeni bir dönemin habercisi oldu... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantıda Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi yan yana oturdu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

    Sabah'ta yer alan habere göre TFF tarafından Türkiye Kupası finalinin gelecek sezon Katar'da oynanmasına yönelik yapılan başvuru ve görüşmeler hakkında bilgi verildi.

    Anlaşmanın sağlanması halinde final oynayacak takımlara 750 bin-1 milyon dolar arasında para verileceği, federasyonun da 700 bin dolar civarı bir geliri olacağı belirtildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor TFF'den flaş Katar hamlesi! Önümüzdeki yıl final...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri