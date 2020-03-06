TFF'den flaş Katar hamlesi! Önümüzdeki yıl final...

Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilirken, alınan kararlar Türk futbolunda da yeni bir dönemin habercisi oldu... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantıda Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi yan yana oturdu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre TFF tarafından Türkiye Kupası finalinin gelecek sezon Katar'da oynanmasına yönelik yapılan başvuru ve görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Anlaşmanın sağlanması halinde final oynayacak takımlara 750 bin-1 milyon dolar arasında para verileceği, federasyonun da 700 bin dolar civarı bir geliri olacağı belirtildi.