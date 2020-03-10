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    • 10.03.2020 21:11
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    Son dakika: Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, na sevk edildi

    Son dakika haberi! () Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'u TFF na sevk etti.

    Ağaoğlu ve Özsoy, TFF Etik Kuruluna sevk edildi

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle 'na sevk edildi.

    'den yapılan açıklamada, Ağaoğlu ve Özsoy'un etik ilkelerine aykırı açıklamada bulundukları gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

    TFF, Hukuk Müşavirliği'nce Etik Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yapılan sevkler şu şekilde:

    "Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

    Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."



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