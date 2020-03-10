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    • 10.03.2020 22:00
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    u da vurdu! İptal ve ertelemeler peş peşe geldi

    'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ülkeler virüse karşı önlem alırken spor müsabakaları da virüsten etkilendi.  ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi. İşte Koronavirüsün etkilediği ülkelerde  organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar.

    Koronavirüs futbolu da vurdu!

    'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ülkeler virüse karşı önlem alırken spor müsabakaları da virüsten etkilendi.

    İPTAL VE ERTELEMELER PEŞ PEŞE GELDİ
    Koronavirüsün etkisi sporu da etkilerken ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı. Salgın nedeniyle birçok spor dalında yoğun önemlemler alınırken, da da flaş kararlara imza atıldı.

    Koronavirüsün etkilediği ülkelerde futbol organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar şu şekilde:

    1- 'da maçlar 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak.

    2- Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

    3- Portekiz'in en önemli iki ligi Liga NOS ve LigaPro'da maçların ikinci bir emre kadar seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.

    4- J Ligi'nde ilk olarak olarak açıklanan iptal kararı, 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Japonya J Ligi'nde maçlar 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

    5- Polonya Ekstraklasa'da maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacak.

    6- LASK Linz ile arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı seyircisiz oynanacak.

    7- Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart'ta oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off yarı finali müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.

    8- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında 18 Mart'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.

    9- İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, liglerin 3 Nisan'a kadar askıya alınmasının ardından 15 Mart'a kadar idman yapmayacağını duyurdu.

    10- Avusturya Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle liglerin 2 haftalığına durdurulduğunu açıkladı..

    11- 'nın 26. haftasındaki - Schalke 04 ve Mönchengladbach - Köln karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

    12- Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle liglerde maçlar iki hafta süreyle seyircisiz oynanacak.

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