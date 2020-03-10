Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla can almaya ve yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs spor dünyasını da sarstı. Birçok futbol müsabası ertelendi.

Fransa Milli Takımı ve Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür takımdan ayrı kalmıştı.

MBAPPE'YE KORONAVİRÜS TESTİ

Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle gün içinde testler yapıldı.

L'Equipe'in haberine göre; Fransız yıldızın sonuçları yarın belli olacak olsa da ilk işaretler virüsü taşımadığı yönünde.

21 yaşındaki yıldızın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alması beklenmiyor.