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    • 10.03.2020 23:26
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    'nin yıldızı 'de şüphesi!

    Saint-Germain'de yaklaşık 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle antrenmanlara katılamayan 'ye süphesiyle testler yapıldı. Yıldız oyuncunun test sonucu yarın belli olacak.

    Mbappe'de koronavirüs şüphesi!

    'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan hızla can almaya ve yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs spor dünyasını da sarstı. Birçok futbol müsabası ertelendi.

    Fransa Milli Takımı ve Saint-Germain'in yıldız futbolcusu , boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür takımdan ayrı kalmıştı.

    MBAPPE'YE KORONAVİRÜS TESTİ
    karşılaşması hazırlıklarına katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle gün içinde testler yapıldı.

    L'Equipe'in haberine göre; Fransız yıldızın sonuçları yarın belli olacak olsa da ilk işaretler virüsü taşımadığı yönünde.

    21 yaşındaki yıldızın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alması beklenmiyor.

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