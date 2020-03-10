UEFA, EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
İşte o açıklama
"EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor."
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