UEFA, EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

İşte o açıklama

"EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor."