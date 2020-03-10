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    • Spor
    • 10.03.2020 17:22
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    • 10.03.2020 17:22
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    'dan son dakika açıklaması: planlamasında herhangi bir değişiklik yok

    Son dakika haberine göre; , planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.EURO 2020'nin açılış maçı Roma'da - maçıyla yapılacak.

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