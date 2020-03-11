Süper Lig maçları ertelenecek mi? Koronavirüs nedeniyle birçok ülkede futbol maçları erteleniyor. Virüsün hayatı felç ettiği İtalya'da tüm maçlar ertelenirken, birçok ülkeden de maçların seyircisiz oynanması gibi önlemler alınıyor. Peki, Süper Lig maçları ertelenecek mi? Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanacak mı, seyircisiz mi? İşte yanıtı!

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig lig maçlarında herhangi bir ertelemenin gündemlerinde olmadığını belirtti. Maçların seyircisiz oynanması gibi bir durum söz konusu değil.