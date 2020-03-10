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    • 10.03.2020 16:24
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    Son dakika: 'ın maçlarında koronavirüs tedbiri! Seyircisiz oynanacak

    Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

    Milli Takım'a koronavirüs engeli

    Koronavirüs faaliyetlerini de engellemeye devam ediyor. Son olarak İtalya'da tüm spor faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, A mızın oynayacağı hazırlık mücadelelerinde seyircisiz oynanmasına karar verildi.

    Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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