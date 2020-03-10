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belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten nasıl korunulur? Corona aşısı bulundu mu?

belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs binlerce ölüme neden oldu. Henüz ülkemizde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu kapsamda koronavirüsten korunma yollarını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsten korunmak için neler yapılabileceği konusunda geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı bir video paylaşıldı. Peki, koronavirüsten nasıl korunulur? Corona aşısı bulundu mu? İşte koronavirüsünden korunma yolları

  • Güncel
  • 10.03.2020 15:41
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 15:41
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Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl korunulur?

Koronavirüsten nasıl korunulur? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve İran, İtalya başta olmak üzere birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tehlikesi sürüyor. Türkiye'de henüz görülmeyen koronavirüs hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Koronavirüsün belirtilerini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Kendimiz ve çevremizdeki insanların sağlığı için koronavirüsten korunmanın yollarını öğrenmemizde fayda var. Peki, koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte merak edilen detaylar

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;

*Ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,

*Damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Yüksek Ateş

• Öksürük

• Solunum sıkıntısı

• Şiddetli vakalarda zatürre , ağır solunum yetmezliği , böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

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