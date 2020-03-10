Koronavirüsten nasıl korunulur? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve İran, İtalya başta olmak üzere birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tehlikesi sürüyor. Türkiye'de henüz görülmeyen koronavirüs hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Koronavirüsün belirtilerini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Kendimiz ve çevremizdeki insanların sağlığı için koronavirüsten korunmanın yollarını öğrenmemizde fayda var. Peki, koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte merak edilen detaylar

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların;

*Ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla ,

*Damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin , ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı tahmin edilmektedir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Yüksek Ateş

• Öksürük

• Solunum sıkıntısı

• Şiddetli vakalarda zatürre , ağır solunum yetmezliği , böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.