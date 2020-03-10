Yarın okullar tatil mi? 12 Mart Perşembe okullar tatil edilecek mi sorusu Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. MEB son dakika okul tatil açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu. Koronavirüsün ilk pozitif bakasının ülkemizde görülmesiyle birlikte, okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk; Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.

ZİYA SELÇUK AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk; Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Koca; okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz."

KKTC'DE OKULLAR TATİL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

AVRUPA'DA TEDBİRLER ARTTI

İspanya'da ölü sayısı 35'e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 1500'ü geçti. En fazla vakanın görüldüğü Madrid ve Rioja özerk yönetimleri ile Bask bölgesindeki Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 156'ya çıktığı Danimarka da Kuzey İtalya, İran ve Avusturya'nın bazı şehirlerinden uçakların ülkeye inişini yasakladı. Başbakan Mette Frederiksen, kendi vatandaşlarına da "kırmızı bölgelere" seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht ise tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının, zorunlu olmadıkça kullanılmamasını istedi.

Belçika'da vaka sayısı 267'ye yükselirken, Dışişleri Bakanlığı İtalya'ya zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesi önerisinde bulundu.

Malta'daki vaka sayısı 4'e çıkarken, Başbakan Robert Abela, İtalya ile tüm uçak ve feribot seferlerini durdurduklarını açıkladı.

Romanya da önlemler kapsamında İtalya uçuşlarını durdurma kararı alırken, trenlerle ülkeye gelecek yolcuların da karantina altında tutulacağı duyuruldu.

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 3'e, toplam vaka sayısı ise 476'ya çıktı.