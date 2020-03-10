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Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...

Dünyanın üzerien karabasan gibi çöken koronavirüs yüzünden bu zamana kadar 4 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Başta anakara Çin olmak üzere coronavirüs, İtalya ve İran'ı da etkisi altına aldı. İtalya'da milyonlar karantina altında. Öte yandan Reuters'ın servis ettiği koronavirüslü hastalara ait o görüntüler şok etkisi yarattı. İşte koronavirüs hakkındaki son dakika gelişmeleri...

10.03.2020 09:30 - Son Güncelleme: 10.03.2020 09:45
Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...

113 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle, bugüne kadar 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. İtalya, Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke olarak öne çıkıyor. Kriz ortamının hakim olduğu ülkenin tamamı karantina altına alındı. İtalya'da bir hastaneden gelen ve Reuters haber ajansının servis ettiği görüntüler, durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. İşte koronavirüse dair gelişmeler...

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Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...

İtalya'da koronavirüsle mücadele amacıyla geçen hafta sonu kuzey bölgeleri için alınan tecrit tedbirleri tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Artık 16 milyon değil 60 milyon karantinada.

Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...

Ölü sayısının 463'e, toplam vaka sayısının da 9 bin 172'ye ulaştığı ülkede Başbakan Giuseppe Conte Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurdu.

Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...

Giuseppe Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" dedi.

Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...

Conte, bu yöndeki kararnamenin bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. İtalya Başbakanı'nın açıklamasına göre, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

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