Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...
Dünyanın üzerien karabasan gibi çöken koronavirüs yüzünden bu zamana kadar 4 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Başta anakara Çin olmak üzere coronavirüs, İtalya ve İran'ı da etkisi altına aldı. İtalya'da milyonlar karantina altında. Öte yandan Reuters'ın servis ettiği koronavirüslü hastalara ait o görüntüler şok etkisi yarattı. İşte koronavirüs hakkındaki son dakika gelişmeleri...
10.03.2020 09:30
- Son Güncelleme: 10.03.2020 09:45
113 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle, bugüne kadar 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. İtalya, Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke olarak öne çıkıyor. Kriz ortamının hakim olduğu ülkenin tamamı karantina altına alındı. İtalya'da bir hastaneden gelen ve Reuters haber ajansının servis ettiği görüntüler, durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. İşte koronavirüse dair gelişmeler...
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