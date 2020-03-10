Ajanslar görüntüleri servis etti, dünyayı şoke etti! Koronavirüslü hastalar yüzüstü yatırılıp...

113 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle, bugüne kadar 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. İtalya, Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke olarak öne çıkıyor. Kriz ortamının hakim olduğu ülkenin tamamı karantina altına alındı. İtalya'da bir hastaneden gelen ve Reuters haber ajansının servis ettiği görüntüler, durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. İşte koronavirüse dair gelişmeler...